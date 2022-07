Irmã de homem executado no Los Angeles conta que irmão se relacionava com ex de presidiário

“Perdeu Playboy, perdeu!”, foram as últimas palavras escutadas por Adriano Ferreira Ocampos, 35, morto a tiros nesta terça-feira (26), na frente onde morava no cruzamento das ruas Manoel Pereira de Souza com a João Fernandes Sardinha, no bairro Jardim Los Angeles, região sul de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a irmã de Adriano revelou que, por volta das 11h20, a vítima chegou de moto (Factor azul, placa HTR-1771) com seu filho menor de 9 anos de idade, e ao descer da moto foram surpreendidos por dois indivíduos que também estavam numa moto de cor escura.

Na sequência, a testemunha ouviu os disparos e entrou correndo na residência, levando a criança para dentro de um dos cômodos que fica nos fundos. A testemunha disse, ainda que um dos autores foram atrás deles, caminhando pelo quintal e disse para não correr, mas ela se trancou no imóvel e esperou alguns instantes para sair.

Suposto crime passional

A irmã de Adriano informou, ainda, que a vítima estava se relacionando com uma ex-mulher de um presidiário. Além disso, que o ex-marido da mulher que relacionava seu irmão, recentemente já havia feito ameaça a Adriano, dizendo que ela não ficaria com ninguém.