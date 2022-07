Homem é executado a tiros ao chegar em casa com o filho no Jardim Los Angeles

Adriano Ferreira Ocampos, 35, morreu no início da tarde desta terça-feira (26), após ser baleado por dois suspeitos na frente onde morava, no cruzamento das ruas Manoel Pereira de Souza com a João Fernandes Sardinha, no bairro Jardim Los Angeles, região sul de Campo Grande.

Segundo informações preliminares de testemunhas, a vítima havia chegado em casa com o filho, de 9 anos, a bordo de uma motocicleta, quando dois ocupantes de uma outra moto dispararam mais de oito tiros contra o pai da criança. Os suspeitos abordado abordaram a vítima assim que o menino entrou na residência.

Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil, o Batalhão de Choque, Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atenderem a ocorrência.