Portugal: novas regras facilitam visto para estrangeiros

As novas regras na lei de estrangeiros em Portugal, em vigor desde 30 de outubro, começam a facilitar a entrada de pessoas que pretendem morar no país.

Diversos grupos foram benificiados, dentre eles os estudantes que quiserem obter o visto de resindência, que a partir de agora tem o processo de análise e aprovação mais rápida, em média dois meses, tempo inferior ao do modelo anterior.

Para os cidadão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que inclui o Brasil, o novo processo também foi facilitado. Mas a mudança mais significativa foi em relação a criação de visto para estrangeiros que buscam trabalhar em Portugal.

Para quem deseja arrumar emprego no país, o visto terá validade de 120 dias, podendo ser estendida por mais 60 dias. Porém para se manter em Portugal, a pessoa deverá comprovar renda que o sustente durante o período de busca de trabalho, além de outros requisitos.

De acordo com dados de 2021 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, são cerca de 700 mil estrangeiros no país. Os brasileiros equivalem a mais de 29% desse número, sendo a maior comunidade estrangeira em solo português.

Para mais informações sobre as categorias de visto, documentos e formas de obtenção, basta acessar o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo português.

Com informações da Agência Brasil.

