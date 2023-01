Shopping Norte Sul e três unidades de saúde oferecem plantão de vacinação

Desde a manhã deste sábado (28), três unidades de saúde e o atendimento intinerante do Shopping Norte Sul Plaza estão disponibilizando vacinas contra covid-19 para a população de Campo Grande. O atendimento acontece de 7h30 às 17h na UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF Moreninhas e de 10h às 18h no Shopping.

A vacinação está disponível para crianças de seis meses a menores de 1 anos sem comorbidades, crianças de 1 a 2 anos com comorbidades e pessoas de 12 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

No caso das doses de reforço, estas devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme calendário pré-estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais vacinadas vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Durante a semana, a vacinação e os testes para detecção da Covid-19 são disponibilizados nas 74 unidades básicas e de saúde da família, seguindo cronograma da Sesau.

Número de pessoas imunizadas

Dois anos após o início da vacinação contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul, 385.630 pessoas ainda não se imunizaram contra a doença, e 261.305 estão com o esquema vacinal primário incompleto (tomaram apenas a 1ª dose).

A quantidade de não vacinados acende alerta, visto que o Estado registrou um pico de mortes nas últimas 10 semanas. No panorama nacional, Mato Grosso do Sul figura na 12º colocação no ranking de cobertura vacinal,

Serviço:

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar o carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Com informações da repórter Lethycia Anjos

