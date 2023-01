Série ‘The Last of Us’ é renovada para segunda temporada pela HBO Max

“The Last of Us”, grande aposta da HBO no ano, foi renovada para a segunda temporada. A série estreou no dia 15 e já conseguiu atingir espectadores o suficiente para mais episódios serem produzidos.

A renovação da série, baseada em um jogo de videogame homônimo de 2013, foi confirmada pela Naughty Dog, estúdio de desenvolvimento de jogos, e Neil Druckmann, produtor executivo da série que também foi o escritor e diretor criativo do jogo.

O anúncio surgiu com apenas dois episódios no ar. A trama protagonizada por Pedro Pascal -que atuou em “The Mandalorian”- sai no canal de televisão e na plataforma de streaming aos domingos.

O anúncio da segunda temporada de ‘The Last Of Us’ não é uma surpresa, uma vez que a série recebeu boas críticas e teve audiência. O crescimento de telespectadores do primeiro episódio para o segundo foi o maior entre as séries de drama da HBO.

A trama se passa 20 anos no futuro, em um mundo tomado por zumbis criados por fungos mutantes. Nele, os sobreviventes Joel, vivido por Pascal, e Tess, interpretada por Anna Torv, acabam encarregados de transportar com segurança Ellie, encarnada por Bella Ramsey, jovem que carrega uma cura para as infecções fúngicas que dizimaram a humanidade.

Tudo indica que a segunda temporada seguirá os eventos da segunda parte do jogo, “The Last of Us Part II”. A produção não decepcionou os fãs do game com a fidelidade dos cenários e caracterizações, com poucas variações entre o seriado e o jogo.

Com informações da Folhapress.

