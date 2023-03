Santa Casa espera pagamento da Prefeitura e continua com greve parcial

“Observamos um cenário de empurra-empurra de responsabilidade”, diz presidente da Siems

Até aproximadamente 18h desta quinta-feira (9), o hospital da Santa Casa de Campo Grande aguarda o pagamento dos valores contratuais com o Poder Público que está em atraso para resolver o atraso salarial de funcionários desde o último dia 5 de março, segundo os profissionais de saúde.

Segundo a assessoria da casa de saúde, todas as questões internas para o processamento da folha das categorias estão prontas, pendente apenas da liberação deste recurso por parte da Prefeitura. Ressaltamos que assim que os valores contratuais forem repassados ao hospital, faremos o pagamento dos profissionais celetistas.

“Esclarecemos que não houve notificação oficial de indicativo de greve de nenhum sindicato até o momento. E que a ação mobilizada por estes representantes, na manhã desta quinta-feira, dia 9 de março, é uma paralisação e que não há risco assistencial, tendo em vista que uma parte dos profissionais segue no posto de trabalho”, divulgou a assessoria.

De acordo com o presidente da Siems (Sindicato dos Trabalhadores a Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), Lázaro Santana, em contato com o secretário da Sesau (Secretária de Saúde Municipal) Sandro Benites, foi alegado que os repasses para o hospital da Santa Casa estão todos em dias.

“Sendo assim, observamos que virou um cenário de “empurra-empurra” de responsabilidade e estamos no meio do caminho. Caso o pagamento não aconteça, vamos estar publicando um edital amanhã (sexta-feira), para votar um indicativo de greve”, adianta Lázaro.

Entenda o caso

Funcionários da Santa Casa de Campo Grande paralisaram os trabalhos para protestar contra o atraso salarial do mês de fevereiro, que deveria ser pago no dia 5 deste mês. Com um quadro de superlotação, a paralisação seguirá até às 12h30.

De acordo com o presidente da Siems (Sindicato dos Trabalhadores a Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), Lázaro Santana, atualmente o hospital conta com cerca de 4 mil funcionários atualmente, que irão participar da paralisação a partir do modelo de “assembleia continuada”, onde 250 profissionais paralisarão por turno, sendo que 30% dos funcionários trabalham e 70% ficam de braços cruzados. Acesse também: Mortes por dengue sobem de 2 para 5 em uma semana

