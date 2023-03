Mortes por dengue sobem de 2 para 5 em uma semana

O último relatório divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado na última quarta-feira (8), revelou que o número de mortes por dengue em Mato Grosso do Sul aumentou de 2 para 5 em apenas uma semana. Já o número de casos confirmados aumentou em 24%, de 3.632 para 4.531.

Crianças e jovens com idades entre 10 e 29 anos são a maioria dos casos prováveis de dengue. O boletim epidemiológico aponta que as mulheres são 52,1% dos casos prováveis, ocorridos durante o período de 28 de fevereiro a 4 de março.

Em Campo Grande, foram confirmados 340 casos de dengue. O relatório também aponta que foram contabilizados 377 possíveis casos na capital.

De acordo com o relatório divulgado pela SES, Mato Grosso do Sul continua em décimo lugar entre os estados com maior incidência de dengue em todo o Brasil. Cerca de 34 municípios estão em alerta crítico da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Entre eles estão: Batayporã, Bodoquena, Corumbá, Jaraguari, Bonito, Alcinópolis, Caracol, Ladário, Itaporã Figueirão, Antônio João, Cassilândia, Bela Vista, Sidrolândia, Água Clara, Três Lagoas, Ivinhema, Guia Lopes da Laguna, Miranda, Maracaju, Rio Verde de Mato Grosso, Brasilândia, Juti, Laguna Carapã, Rio Negro, Vicentina, Jardim, Sonora, Angélica, Bataguassu, São Gabriel do Oeste, Deodápolis, Caarapó e Anastácio.

Como se prevenir

Com o atual período de chuvas, é necessário redobrar os cuidados para prevenir a disseminação do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Para evitar a proliferação do mosquito, a SES recomenda limpar diariamente os locais utilizados para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos.

Recipientes de armazenamento de água devem ser fechados com as tampas originais ou com uma tela para impedir o acesso do mosquito. Caixas d’água também devem ser limpas regularmente e estar adequadamente fechadas.

Sintomas

Para identificar a Dengue é preciso atentar-se aos sintomas, entre os principais estão: Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen; Vômitos persistentes; Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio); Sangramento de mucosas; Letargia ou irritabilidade; Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de maneira brusca); Hepatomegalia maior do que 2 cm; Aumento progressivo do hematócrito.

