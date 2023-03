Funcionários da Santa Casa paralisam e reivindicam salário atrasado

Funcionários da Santa Casa de Campo Grande paralisaram os trabalhos na manhã desta quinta-feira (8), para protestar contra o atraso salarial do mês de fevereiro, que deveria ser pago no dia 5 deste mês. Com um quadro de superlotação, a paralisação seguirá até às 12h30.

De acordo com o presidente da Siems (Sindicato dos Trabalhadores a Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), Lázaro Santana, atualmente o hospital conta com cerca de 4 mil funcionários atualmente, que irão participar da paralisação a partir do modelo de “assembleia continuada”, onde 250 profissionais paralisarão por turno, sendo que 30% dos funcionários trabalham e 70% ficam de braços cruzados.

Hoje ainda ocorrerá, às 8h30, uma assembleia geral para votar em dois pontos: se dará continuidade à paralisação e a criação de uma comissão para negociar o repasse diretamente com o secretário da Sesau. “Nós decidimos fazer uma assembleia continuada. Caso não caia esse dinheiro na conta ainda hoje, nós vamos votar no indicativo de greve, aí nós vamos suspender as atividades”, explica Santana.

O presidente da Siems explica que não querem optar pela greve, devido à superlotação que o hospital tem passado. Entretanto, ele ressalta que os funcionários e funcionárias querem uma resposta por parte da Prefeitura e da direção do hospital. “Não queremos uma greve, nós queremos resolver a problemática. Hoje nós temos estamos trabalhando por turno e isso vai seguir no período vespertino também, porque até no período matutino, até o momento, nós não tivemos nenhuma resposta de nenhuma autoridade”.

A paralisação contou com funcionários do hospital, além das lideranças do Sintesaúde (Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso Do Sul) e do Siems.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Santa Casa, mas até o momento de publicação não obteve resposta*

