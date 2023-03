Acrissul reforma Parque Laucídio Coelho para Expogrande 2023

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) está reformando a estrutura do Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), local onde será realizada a Expogrande 2023, de 13 a 23 de abril. O Pavilhão do Fazendeiro está sendo total recuperado, com reformas do teto ao piso. O local será fechado para instalação de um moderno sistema de refrigeração. Ao todo, a associação está investindo R$ 500 mil nas obras do parque.

O pavilhão da Asmaco (Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Ovinos) será instalado em novo local, com maior visibilidade para as raças e os criadores. Os pavilhões para exposição de bovinos também passam por reforma geral, como pintura e manutenção de cochos e bebedouros.

Para proporcionar um melhor ambiente para a prática de esportes a pista de laço comprido terá a cerca totalmente reformada, assim como o pavilhão A para equinos passa por reformas e será construído também um novo pavilhão para 24 baias para equinos. Demolições foram feitas de antigas e obsoletas estruturas, para dar espaço durante a feira a um amplo local para instalação de food trucks.

