Operário vence Coxim e avança para as quartas do Estadual

O Operário venceu o Coxim por 3 a 0, em partida atrasada da sétima rodada, na noite desta quarta-feira (8), no estádio Jacques da Luz. Com o resultado, o clube campo-grandense avançou para as quartas do Estadual.

O Galo ainda tem duas rodadas pela frente, uma delas é no próximo domingo contra a SERC/ Chapadão pela disputa da vice liderança do grupo A.

A partida

Equipe do Coxim veio para Campo Grande em busca de pontos para fugir do rebaixamento e a lição de casa foi muito bem executada no primeiro tempo. Jogando no contra-ataque, o time do norte de MS teve chances de abrir o placar, mas o goleiro Vitor Prada estava atento e conseguiu segurar o placar no 0 a 0.

Sabendo da importância da vitória, o Operário foi para cima na segunda etapa. O técnico do Operário, Celso Rodrigues fez substituições que deixaram o time mais ofensivo.

Aos 32 minutos do segundo tempo, o jogador Tony Junior abriu o placar e se redimiu depois de ter perdido a chance de marcar pelo Operário alguns minutos antes. Aos 37 minutos, durante uma falha da defesa do Coxim, Tony avançou na área e marcou o segundo gol. Em seguida, aos 42 minutos, Kaique aproveitou a ausência de um adversário e chutou a bola para o fundo das redes.

Após o segundo gol, o time do Coxim cansou. Em momento de bobeira, aos 42 minutos, Kaique aumentou a vantagem para 3 a 0, placar final.

O Coxim seca para o Comercial, que joga no próximo sábado contra Costa Rica e o Operário tem um jogo decisivo contra a SERC no domingo.

Com informações de João Gabriel Vilalba.

