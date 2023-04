Recém inaugurada, Casa do Artesão é alvo de furto na Capital

Inaugurada há 14 dias, a Casa do Artesão, um dos principais pontos turísticos da Capital, foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (03). O crime ocorreu por volta das 1h25, a Polícia Militar foi acionada pela agente patrimonial, responsável pela segurança no prédio.

Por meio das imagens de câmeras de segurança, a agente patrimonial identificou que um casal havia furtado fios do local e passou as características dos suspeitos aos policiais. Após a denúncia, um homem de 20 anos e uma mulher de 37 foram presos.

Funcionário da Casa do artesão, Ronaldo Chagas Correia, 51, destaca que é imprescindível que o governo amplie a segurança para garantir a integridade do local.

“Essa região é muito visada por criminosos, tanto aqui na Calógeras quanto na Morada dos Baís, onde estamos durante a reforma, então isso traz insegurança para nós, ficamos recessos é necessário aumentar o policiamento aqui”, explicou.

Reinauguração

Localizado no cruzamento das avenidas Afonso Pena com a Calógeras, região central de Campo Grande, a Casa do Artesão foi reinaugurada no dia 19 de março deste ano. O local passou por restauração completa, desde instalações elétricas e hidrossanitárias, a elementos arquitetônicos, banheiros, esquadrias e pintura. Ao todo foram investidos R$ 2,5 milhões na reforma.

O prédio histórico tombado há 48 anos, comercializa trabalhos de mais de 800 artesões de Mato Grosso do Sul e visa fomentar a economia criativa, a arte e cultura regional.

Com informações da repórter Mylena Fraiha.

