Campanha arrecada tampas e lacres de latas para castração animal

Para quem é da cidade de Corumbá, uma parceria entre o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e da ACLAA (Associação Corumbaense e Ladarense de Apoio aos Animais) realiza uma campanha de coleta de tampinhas de garrafas, onde todo o recurso será destinado para a castração de animais do município.

Interessados em contribuir com a ação, podem deixar as tampas de garrafas pet ou de vidro, e lacres de alumínio, no escritório do Ibama, localizado na rua Firmo de Matos, Nº 479, área central da cidade, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h.

Uma das idealizadoras da ação, Thainan Bornato, destaca a importância da ação para a causa animal. “A castração auxilia na questão de saúde pública, mas também no controle de natalidade de animais, com menos animais nas ruas, passando por situações de maus-tratos, que é um crime ambiental. É uma ação que colabora também com a reciclagem de material, fazendo com que as tampinhas tenham destino correto e não sejam descartadas nas ruas, chegando até o rio Paraguai”.

Ela ainda pede que as tampas e lacres de alumínio, quando forem entregues, que estejam separados, para que o trabalho seja mais fluido.

Para a vice-presidente da ACLAA, Valéria Curvo, a parceria é de grande importância principalmente para a população felina. “No momento, como o município não está fazendo esse controle de natalidade e, nós, da ACLAA, temos demanda alta de ajuda, a gente acha de grande importância essa parceria, pois vamos conseguir castrar gatos e gatas, principalmente.

Gostaríamos, enquanto grupo de proteção, que o dinheiro desse projeto fosse alto, mas não é. Porém, a ajuda é importante contribuindo com essa ação de controle de natalidade, e também podemos tirar essas latinhas e tampas do meio ambiente, pois elas acabam contribuindo como criadouro para o mosquito da dengue, doença essa que vem acometendo a nossa cidade”, disse Valéria.

Ela também menciona que tem esperança que alguma empresa possa ajudar a causa, que é o controle de natalidade de animais. “Uma hora entra em contato com a gente e vai ficar solidário a essa causa animal, vai ajudar os animais que não estão sendo castrados, como cães, cadela e gatos. A gente vai conseguir esse apoio ainda”, pediu Valéria. O telefone de contato da vice-presidente da ACLAA é o (67) 99646-1973.

Em Campo Grande, o projeto voluntário “MS Tampinhas” também realiza a reciclagem de tampinhas para castração de animais. Com a renda das tampinhas recicladas, o projeto busca realizar castrações de animais resgatados ou de famílias em situação de vulnerabilidade.

O projeto recolhe principalmente tampas de cerveja, lacre de alumínio e tampas de garrafas pet, de forma separada para facilitar o recolhimento.

Os pontos de coleta e venda que são parceiros do projeto podem ser conferidos aqui. Para mais informações sobre o projeto e quais materiais são proibidos ou não, acesse o instagram @mstampinhas

