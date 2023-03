Fortalecimento cultural imprime restauração da Casa do Artesão na Capital

Com direito a show de Gabriel Sater a Casa do Artesão da Capital foi entregue com festa. O governador e autoridades falaram da importância da preservação cultural através do restauro deste local que existe há 48 anos.

Para o governador Eduardo Riedel, a restauração do prédio fortalece a economia criativa, preserva e divulga a cultura e o turismo e a história de Mato Grosso do Sul. “É um prédio tombado há 48 anos, quase 50. Mais do que isso, é um espaço arquitetônico que remete a nossa história e um espaço da economia criativa. Mais de 800 artesãos expõem aqui, então, demonstra um pouco a força da economia criativa, da nossa arte, da nossa cultura. É uma alegria reinaugurar a Casa do Artesão depois de quase 100 anos”, destacou. Ele inaugurou a restauração ao lado da primeira-dama, Mônica Riedel.

O investimento foi de R$ 2,5 milhões de recursos do Governo do Estado. A unidade passou por restauração completa, desde instalações elétricas e hidrosanitárias, a elementos arquitetônicos, banheiros, esquadrias e pintura.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda, destacou a relação do local com a criação e o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. “Este é um prédio histórico que tem um valor cultural muito grande em vários sentidos. Foi a primeira agência do Banco do Brasil do Estado, virou Casa do Artesão praticamente na criação de Mato Grosso do Sul, então, coincide com a nossa história, com a história sul-mato-grossense”, declarou.

Ele disse ainda que, cada vez que um turista visita e leva um artesanato, está multiplicando e difundindo a cultura sul-mato-grossense. As peças de muita qualidade e aqui acaba sendo também um atrativo turístico para que as pessoas venham conhecer e levem um pouco da nossa cultura”.