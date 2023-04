Abel diz que Palmeiras vai ‘passar vergonha’ se não virar contra o Água Santa

Após a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Água Santa no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira não procurou justificativas e admitiu a superioridade do time de Diadema. O treinador reconheceu que seria uma “enorme vergonha” se o alviverde não conseguir reverter o placar no próximo domingo (9) em casa, no Allianz Parque.

Embora o Palmeiras tenha a vantagem de decidir em casa, precisará vencer por uma diferença de dois gols ou mais para garantir o título. Se a soma dos placares terminar empatada, a decisão será nos pênaltis. Enquanto isso, o Água Santa, que era um time amador até 2011, está em busca de sua primeira conquista na elite do futebol estadual.

“Não fizemos um bom jogo”, afirmou Abel. “Muito honestamente, acho que merecemos perder. Se fosse uma final de um jogo só, ficaríamos batendo palmas para o Água Santa, porque foram melhores. A única coisa positiva é que temos a oportunidade do jogo em nossa casa, para reverter ou então passar uma grande vergonha. Porque é isso o que vai acontecer. Ou revertemos ou vamos passar uma vergonha.”

Diferentemente do seu adversário na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras não terá uma semana inteira para se preparar visando ao segundo jogo da decisão. Isso ocorre porque o time alviverde irá enfrentar o Bolívar, na quarta-feira (5), em La Paz, a uma altitude de mais de 3.600 metros, em sua estreia na Copa Libertadores.

Abel adiantou que “não haverá alteração no plano em função da derrota”. Ele reconheceu que o futebol brasileiro é assim e que este mês será um teste para o elenco do Palmeiras. O técnico português afirmou que é preciso aceitar a derrota, parabenizar o adversário, se preparar para a partida de quarta-feira e estar com a máxima força no próximo domingo.

Quando questionado sobre o histórico recente de conquistas e a virada histórica na decisão do Campeonato Paulista de 2022 contra o São Paulo, Abel afirmou que “quem vive de passado é museu”.

Com informações da Folhapress.

