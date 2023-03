Casa do Artesão será entregue no domingo com shows regionais

O prédio centenário da casa do Artesão passou por uma restauração completa e no próximo domingo, 19 de março, será entregue à população pelo Governo de Mato Grosso do Sul, a obra faz parte do projeto “Retomada MS” e teve início em novembro de 2021, com um investimento de R$ 2,5 milhões.

A unidade passou por restauração completa, desde instalações elétricas e hidros sanitárias, a elementos arquitetônicos, banheiros, esquadrias e pintura do prédio que fica na Av. Afonso Pena esquina com a Av. Calógeras.

A entrega da obra marcará o início das comemorações da semana do artesão que terá uma programação ampla como reconhecimento desses profissionais além de fomento, geração de renda, capacitação com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público, como as oficinas técnicas de demonstração do fazer artesanal.

Para o diretor presidente da Fundação de Cultura de MS, Max de Freitas “a entrega do restauro da Casa do Artesão é extremamente emblemática para o estado, nossos artesãos e a população, um local histórico que hoje tem mais de 3 mil peças de cerca de 800 artesãos, fomentamos as tradições artesanais e a geração de emprego e renda para esses profissionais além de ser um local turístico em nossa capital”.

Durante o evento serão entregues as homenagens às três artesãs que representarão a classe na semana: Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi Gaffuri que tem grande contribuição para o artesanato de MS com peças comercializadas em diversas feiras nacionais e internacionais. Será aberta também a exposição Rota Pantaneira, com obras de diversos mestres do artesanato dessa região.

Para fechar a noite de comemoração, a partir das 19h haverá shows com os artistas Geraldo Espíndola e Gabriel Sater gratuito para a população. A partir de segunda-feira a Casa do Artesão funciona em seu horário normal: de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30 e sábado das 8h às 14h.