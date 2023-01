Prepare o guarda-chuva; MS está sob alerta de tempestade e granizo

Se você pretender sair de casa nesta segunda-feira (30), é bom preparar o guarda-chuva porque vem tempestade por aí. Na manhã de hoje, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um novo alerta de tempestade com possibilidade de vendaval e granizo para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Na última semana a força das águas gerou alagamentos e em diferentes regiões do Estado.

O alerta, de nível laranja, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em Ponta Porã, as chuvas ocasionaram alagamentos e estragos em diferentes bairros. Na madrugada de hoje, um córrego transbordou a atingiu casas localizadas na região, diversas arvores caíram o que gerou o bloqueio de ruas no centro da cidade.

Previsão

Dados meteorológicos do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indicam altas temperaturas em várias regiões de Mato Grosso do Sul, acompanhadas de pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de trovadas em algumas localidades. Em Corumbá, na região do Pantanal, pode chegar a 34° C, seguindo assim o clima de verão típico do mês de janeiro.

Campo Grande terá máxima de 29° C e mínima de 22°, com pancadas de chuva isoladas durante o dia. A umidade relativa do ar vai variar ente 40% e 90%. Já em Dourados a máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 24°C. Na maior cidade do interior também está prevista pancadas de chuva e trovoadas.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

