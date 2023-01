Dia começa com chuva na Capital e semana será marcada por tempestades em MS

A chuva desta segunda-feira (30) surpreendeu os campo-grandenses que saíram de casa e esqueceram o guarda-chuva. Isso porque, o dia amanheceu nublado a por volta das 7h já chovia em diversos pontos da Capital.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a previsão indica temperaturas altas em várias regiões de Mato Grosso do Sul, que irão continuar com pancadas d chuva ao longo do dia, em algumas localidades com trovoadas. Em Corumbá, na região do Pantanal, pode chegar a 34° C, seguindo assim o clima de verão típico do mês de janeiro.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande terá máxima de 29° C e mínima de 22°, com pancadas de chuva isoladas durante o dia. A umidade relativa do ar vai variar ente 40% e 90%. Já em Dourados a máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 24°C. Na maior cidade do interior também está prevista pancadas de chuva e trovoadas.

Para Corumbá a máxima chega a 34°C, tendo mínima de 22°C. Os ventos são fracos, pode ter chuvas isoladas ao longo do dia e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 100%. Na região Norte, em Coxim a variação será de 23°C e 33°C. Parecida com Ponta Porã que terá mínima de 22°C e máxima de 33°C. No extremo sul do Estado, em Mundo Novo, a máxima fica em 31°C e mínima de 26°C.