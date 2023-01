Vídeo: tempestade faz córrego transbordar e alagar residências

Na madrugada do último domingo (29), moradores registraram em vídeo uma forte chuva que gerou inúmeros estragos no centro de Ponta Porã, município localizado a 329 km de Campo Grande. Um córrego transbordou e alagou residências nas proximidades, de acordo com informações do coordenador da Defesa Civil, Marcelino Nunes.

Conforme apuração do jornal Ponta Porã News, uma moradora gravou um relato, em que explica que a força da água assustou os moradores que vivem próximos ao córrego. “O rio está saindo para fora e os vizinhos todos correndo da casa. Nós nem dormimos, estamos acordados olhando a chuva, porque estamos com medo da água entrar na nossa casa. É na frente e no fundo assim (sic)”, relata no vídeo.

Na manhã desta segunda-feira (30), agentes da Prefeitura de Ponta Porã compareceram aos bairros afetados pela tempestade, onde puderam contabilizar os prejuízos e auxiliar os populares nos reparos.

De acordo com o jornal local, o fluxo no centro da cidade foi afetado, uma vez que árvores caíram nas ruas e bloquearam a passagem de veículos. A Prefeitura enviou uma equipe para fazer a retirada dos galhos e realizar a limpeza aos arredores do córrego.

A cidade ainda está sob o alerta de temporal nesta segunda-feira (30). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), são esperadas chuvas de até 100 milímetros no acumulado do dia, acompanhada por rajadas de ventos intensos que podem atingir os 100 km/h, além de risco de alagamentos, raios e deslizamentos de encostas.

Com informações do jornal Ponta Porã News

