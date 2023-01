Vander Loubet pleiteará com oposição a coordenadoria de bancada

O deputado federal do PT, Vander Loubet deu uma entrevista para uma rádio da Capital e afirmou que está em busca dos votos da maioria para ser o parlamentar federal porta-voz.

Já conversou com os três senadores e faltam três deputados federais para sinalizarem o apoio. Federais estes da oposição, mas Loubet pedirá o voto. “Estou buscando ser o coordenador de bancada. Após a posse teremos um cenário, ainda conversarei com os dois deputados do PL e com o Ovando do PP. Seja emendas dos deputados são importantes para os nossos municípios e por isto devemos trabalhar com este objetivo.” disse Vander.

Ele comentou que já tem os votos dos três tucanos e da Camila Jara, além dos três senadores.

Questionado sobre a aliança com o governador ele defendeu que Riedel deve ao PT e que conversam para esta aliança como já tem acontecido. “A política é feita para diálogo e com maioria, democracia é isto o PT tem esta disciplina que a maioria é determinante. Nós fomos determinantes na eleição do governo Riedel e por isto é importante que ocupemos este espaço. Estamos com a AGRAER, Povos originários e subprefeituras e consolida o nosso partido após passar por um processo doloroso. Nós ganhamos as eleições e agora devemos consolidar esta vitória nos segmentos e será importante diálogo com governadores de centro, como é o caso de Riedel. Os nossos adversários hoje é a direita extrema. Riedel é um democrata e tem consciência que foi importante nossa vitória.” finalizou o deputado que está a seis mandatos consecutivos no Congresso.

