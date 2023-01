Dia do Quadrinho Nacional: Universidade se destaca na pesquisa e divulgação do tema

O Dia do Quadrinho Nacional é celebrado nesta segunda-feira (30) e a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) tem se destacado na área de pesquisa, estudo e divulgação do tema.

O NuPeQ (Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos), liderado pelos professores Nataniel Gomes e Daniel Abrão, do curso de Letras, tem desenvolvido pesquisas, palestras, eventos, vídeos diários e livros durante dez anos de atuação do núcleo. Além disso, os participantes do projeto orientam dissertações e participam de diversas bancas sobre quadrinhos em todo país.

Com a pandemia, o núcleo criou um canal no YouTube, que já tem publicado mais de 1500 vídeos. O professor Nataniel Gomes comenta que, no início, eles acreditavam que teriam entre 50 e 100 seguidores no máximo. “Hoje são mais de 3,5 mil. A ideia era produzir conteúdo semanalmente, hoje é diário, no mínimo com dois vídeos por dia, com mais de 1,5 mil vídeos para atender alunos, professores e interessados, além de formar novos pesquisadores. São mais de 130 mil visualizações até agora e mais 23 mil horas assistidas e nos últimos seis meses foram mais de um milhão de impressões”, destaca.

O canal do YouTube também possibilita a transmissão de eventos relacionados a quadrinhos e palestras com convidados especiais. Isso permite que pessoas de todo o país possam participar e acompanhar esses eventos, mesmo que não possam estar presentes fisicamente.

Nestes quase 11 anos, o Núcleo realizou diversos eventos: 10 Jornadas de Linguísticas, 3 congressos nacionais e 2 Jornadas de Ensino e Leituras, que receberam trabalhos que tinham como objeto de estudo os quadrinhos, além disso, realizaram congressos com pesquisadores de renome de todas as regiões do Brasil sobre “Quadrinhos e religião”, “Quadrinhos e política”, “Quadrinhos e sexualidade” e para 2023 estão previstos os simpósios “Quadrinhos e fim do mundo”, em abril, e “Quadrinhos e música”, no segundo semestre.

Além do canal no YouTube, página no Facebook e Instagram, com o retorno das atividades presenciais, o NuPeQ retomou as visitas às escolas para mostrar outras possibilidades de leitura, além do texto tipográfico. Antes da pandemia, a equipe chegou a atuar em até 60 escolas por ano em MS, do quinto ano até o final do ensino médio, passando pela graduação e pós-graduação.

O NuPeQ tem também contribuído para a formação acadêmica de estudantes de mestrados da UEMS com disciplina abordando a temática anualmente. No Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) e no Mestrado Acadêmico em Letras, ambos de Campo Grande, inúmeras dissertações foram defendidas com temáticas relacionadas às histórias em quadrinhos, orientadas por diversos professores dos Programas. Esses trabalhos abrangem desde a análise de obras específicas até a discussão sobre a utilização de quadrinhos como ferramenta educacional.

Dia do Quadrinho Nacional

As Histórias em Quadrinhos, também conhecidas como HQ’s, são um tipo de comunicação que une elementos textuais e visuais, em uma determinada ordem, para a construção de uma narrativa ou transmissão de informações.

No Brasil, as histórias em quadrinhos surgiram em meados do século XIX, mas apenas se popularizou com o lançamento de clássicos como “A Turma da Mônica”, “O Menino Maluquinho”, “A Turma do Pererê” e o “Tico-Tico”, que é considerada a primeira revista em quadrinhos lançada no Brasil, em 11 de outubro de 1905.

O Dia do Quadrinho Nacional é comemorado desde 1984, quando a AQC-ESP (Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo) criou a data. O dia 30 de janeiro foi escolhido pois relembra a data do lançamento da primeira história em quadrinhos do Brasil: em 1869, o cartunista Angelo Agostini lançava a história As aventuras de Nhô Quim, ou Impressões de Uma Viagem à Corte, publicada na revista Vida Fluminense.

Desde então, a organização realiza o Prêmio Angelo Agostini para prestigiar os profissionais brasileiros de histórias em quadrinhos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.