Mulher esfaqueia marido e mata ex-esposa dele atropelada

A vítima é a terceira mulher morta atropelada na mesma noite em Mato Grosso do Sul

Francisca Maria dos Anjos, 60, foi morta atropelada na noite de quarta-feira (12), na rua dos Canários, bairro Jardim Gramado em São Gabriel do Oeste, a aproximadamente 128 quilômetros de Campo Grande.

Segundo RV News, a Polícia civil desconfia que a principal suspeita do crime seja uma outra mulher, de 60 anos, que antes de atropelar a matar Fátima, havia esfaqueado o marido, de 41 anos.

De acordo com a investigação, Fátima e seu irmão estavam em um bar quando a suposta autora chegou. Em seguida, houve uma discussão e a suspeita esfaqueou o convivente, que correu e foi socorrido para o Hospital Municipal.

O homem foi esfaqueado no tórax, teve o pulmão perfurado e um corte profundo numa das mãos. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido em vaga zero para Campo Grande. Antes da transferência, relatou aos policiais os fatos e disse estar preocupado com a ex-mulher.

Na sequência, a equipe policial recebeu a informação de um atropelamento com vítima fatal. No endereço, as autoridades descobriram que um Fiat Pálio, havia ido atrás de Fátima, que havia fugido do bar com o irmão de bicicleta. Eles foram localizados pela autora, que em alta velocidade atropelou a vítima.

Outras vítimas

No mesma noite, três mulheres morreram atropeladas em Mato Grosso do Sul, sendo dois casos foram registrados na Capital. Karolayne Talia de Souza, de 23 anos, morreu após ser atropelada por um motorista embriagado, na Avenida Nelly Martins com a Rua Giocondo, na Vila Giocondo Orsi, em Campo Grande.

No mesmo dia, um motorista de 30 anos foi preso em flagrante, após atropelar e matar Michelli Alves Custódio, de 36 anos, no bairro Jockey Clube, em Campo Grande. De acordo com informações da polícia, o condutor estava bêbado.