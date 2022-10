Idoso morre de Covid19 em Mato Grosso do Sul

Mais uma morte atribuída ao coronavírus em Mato Grosso do Sul é o que traz o boletim semanal de acompanhamento dos casos da síndrome respiratória no Estado. Com isso, a quantidade acumulada de mortes por Covid19 chega a 10.838. A vítima mais recente é de Corumbá, sexo masculino, 75 anos, que tinha diabetes como comorbidade segundo informações da SES (Secretaria de Estado de Saúde),

O boletim traz também o registro de 149 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, chegando ao acumulado de 581.493 testes positivos desde o início do período de pandemia.

Atualmente há cinco pessoas hospitalizadas diagnosticadas com coronavírus em unidades públicas de saúde do Estado. Duas estão em tratamento em leitos clínicos e os outros três pacientes internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O boletim epidemiológico da Covid-19 é elaborado pela Gerência Técnica de Doenças Respiratórias, vinculado ao setor de Vigilância em Saúde da SES.