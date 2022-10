Processo seletivo do Senar/MS oferta vagas para Campo Grande

O Senar Mato Grosso do Sul está com processo seletivo aberto para diversos cargos com salários que variam de R$ 2.011,00 a R$ 8.159,00. As inscrições são gratuitas e seguem durante o período de 04 de outubro a 13 de outubro de 2022. As vagas são para nível médio, técnico e superior, para as seguintes áreas: Analista de almoxarifado, Analista de Planejamento e Projetos, Analista de Assistência Técnica e Gerencial, Assistente de Assistência Técnica e Gerencial, Assistente de Eventos, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar de Saúde Bucal e Motorista.

O processo seletivo acontece em três etapas: a primeira é de análise curricular e documental, a segunda é a prova de conhecimento (avaliação técnica) e a última é a entrevista individual. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias, de segunda à sexta-feira. Sendo os locais de atuação todos em Campo Grande/MS.

A instituição oferece benefícios como: vale alimentação, seguro de vida em grupo, assistência médico-hospitalar, plano odontológico, auxílio-creche, assistência funeral e bolsa de estudos. Maiores informações podem ser verificadas no Edital 002/2022 deste processo seletivo que você encontra no site do SENAR-MS. As inscrições devem ser realizadas virtualmente.