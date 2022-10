Alcoolizado, motorista atropela três pessoas e mata mulher na Capital

Motorista de 30 anos foi preso em flagrante na noite de ontem (12), após atropelar e matar Michelli Alves Custódio, de 36 anos, no bairro Jockey Clube, em Campo Grande. De acordo com informações da polícia, o condutor estava bêbado.

O acidente aconteceu por volta de 1h40 da manhã, quando Michelli estava em uma calçada com duas amigas, na Rua Ouro Branco com a Avenida Fábio Zahran, quando foi surpreendida por um veículo, de modelo Renault Sandero. O carro invadiu a calçada e atropelou a mulher que morreu no local. Ainda no local do acidente, um homem de 32 anos que presenciou o acidente, tentou impedir a fuga e também foi atropelado. Ele foi arrastado pelo veículo por 20 metros.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer as vítimas. O homem teve traumatismo craniano encefálico (TCE) e fraturas nas pernas. Ele foi encaminhado em estado grave para Santa Casa de Campo Grande. A passageira do veículo, também foi levada até a unidade de saúde.

O condutor do veículo fez teste de bafômetros, que deu teste positivo de 0,83 mg/l. Ele foi encaminhado em flagrante para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). centro.