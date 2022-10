Jovem morre após ser atropelada por motorista embriagado

Karolayne Talia de Souza, de 23 anos, morreu na noite desta quarta-feira (12), após ser atropelada por um motorista embriagado, na Avenida Nelly Martins com a Rua Giocondo, na Vila Giocondo Orsi, em Campo Grande.

O autor do crime, de 35 anos, foi submetido ao teste do bafômetro que resultou em 0,24 mg/l de álcool por litro de ar expelido. O resultado permitido por lei não pode ser superior a 0,04 mg/L. Ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O motorista estava em VW Gol no sentido leste-oeste da Rua Giocondo. Já Karolayne seguia em uma motocicleta Honda Biz, no sentido norte-sul pela Avenida Nelly Martins. De acordo com testemunhas, o carro furou o sinal em alta velocidade. A motocicleta, que passava na esquina, foi atingida pela lateral da frente do VW Gol.

A jovem ainda freou bruscamente, mas devido a velocidade do carro a colisão foi inevitável. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

Karolayne trabalhava em uma loja em shopping da Capital e seguia para o trabalho no momento em que o acidente aconteceu. A jovem era natural de Rondônia, mas morava em Campo Grande. O motorista embriagado foi levado para a Depac Centro, onde o crime foi registrado.

