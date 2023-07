Motorista de ônibus morre após ser atingido por peça de veículo em acidente

Motorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo

Na tarde desta quarta-feira (5), um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou uma vítima fatal, no quilômetro 16, na BR-262, em Três Lagoas, a aproximadamente 326,7 quilômetros de Campo Grande.

Informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros é que uma peça de um caminhão se desprendeu, em seguida foi arremessada para a cabine do ônibus que seguia no sentindo contrário da pista.

Segundo a Rádio caçula, ao ser atingido pela peça o motorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo, invadindo uma propriedade rural e falecendo no local. Além do condutor, um passageiro ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora.

O ônibus da viação Motta retornava da Capital.