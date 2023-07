Adolescente é detido dia após esfaquear idoso para roubá-lo em sua residência

Autoridades suspeitam de envolvimento de neta da vítima

Na noite de terça-feira (4), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), identificou, localizou e capturou o responsável por uma tentativa de latrocínio contra um idoso de 76 anos, no dia anterior, em uma residência na Vila Palmira, em Campo Grande.

Após a vítima receber atendimento no Hospital Santa Casa, a polícia foi acionada. No momento do atendimento, o idoso teria conseguido relatar que um homem havia entrado em sua residência, exigido dinheiro, o golpeado por diversas vezes com uma faca.

Iniciando as diligências, os investigadores identificaram vestígios do crime e possíveis imagens de câmeras de segurança nas ruas próximas à casa da vítima. Diversas testemunhas foram ouvidas e a Polícia Civil conseguiu identificar o responsável, de 17 anos, em uma hamburgueria na região oeste da Capital.

Relacionamento com neta da vítima

Em seu interrogatório, o adolescente contou que possui um relacionamento amoroso com a neta da vítima, afirmando que sua intenção era “dar uma lição” no idoso por circunstâncias que teriam ocorrido entre a vítima e a sua neta, sendo que então teria dito “cadê o dinheiro”, no intuito do idoso não conseguir reconhecê-lo.

A Polícia não descarta a possibilidade de envolvimento da neta da vítima no planejamento do crime, sendo que tais circunstâncias estão sendo apuradas na investigação.

Dinâmica do crime

O adolescente estava monitorando a residência e aguardando a saída da companheira da vítima e sua neta, quando então teria entrado no local. As autoridades relatam que, tanto o portão da garagem, quanto a porta da residência teriam sido deixadas abertas.

Dentro da casa, o infrator teria exigido dinheiro e de imediato teria iniciado as agressões, desferindo inúmeros golpes de faca na cabeça e no pescoço da vítima, produzindo diversas lesões profundas em regiões vitais, sendo que as agressões só cessaram quando o idoso conseguiu retirar a faca da mão do agressor, que então fugiu sujo de sangue.

Foram apreendidos com o infrator a mochila e as roupas utilizadas durante o crime. Dentro da mochila foi encontrado um bilhete com a seguinte mensagem: "Walter, você não pagou meu dinheiro, eu te avisei, as consequências dos seus atos iam chegar".