Famílias contam com a magia do circo nas férias de julho

A magia do circo está de volta ao Estado no shopping da Capital com objetivo de atrair as famílias nessas férias.

Quem frequenta o Shopping Bosque dos Ipês pode aproveitar uma super oportunidade: a promoção de férias “O Bosque da Família tem Momentos Mágicos”. Com ela, a cada R$200 gastos nas lojas participantes, os clientes terão direito ao resgate de um ingresso para curtir um espetáculo do Circo Mundo Mágico.

O brinde é um ingresso adulto no setor popular. Uma chance especial de curtir um espetáculo divertido e repleto de emoções, com mais de 20 apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas, trapezistas e personagens queridos da criançada, como o incrível Homem Aranha. Para resgatar o ingresso, os clientes devem se dirigir até o Balcão de Trocas, no primeiro piso do Bosque, em frente à loja Constance.

A ação é por tempo limitado, vai de 10 a 20 de julho, e serão válidas até duas trocas de ingressos por CPF. O regulamento completo da promoção está disponível no site do shopping e no balcão de trocas.

Sobre o circo

O Circo Mundo Mágico tem sessões de terça a sexta-feira às 20h. Aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Ele está instalado no setor A do estacionamento do Bosque dos Ipês.

O shopping Bosque dos Ipês está localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Mais informações pelo telefone 3304-5555 ou acesse www.bosquedosipes.com.br.

