Motociclista morre em colisão com caminhonete em cruzamento na região central

O motociclista Thalisson Weslley Silva dos Santos, de 29 anos, morreu na madrugada de hoje (5), após colidir a motocicleta em que conduzia em uma caminhonete, no cruzamento da Avenida Afonso com a Rui Barbosa, região central de Campo Grande.

Segundo informações policiais, a caminhonete subia a Rui Barbosa, quando foi surpreendido pela motocicleta, que seguia sentido ao Jardim dos Estados. Aos policiais, o condutor do veículo disse que o motociclista invadiu o sinal vermelho.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros estiveram no local, que constataram o óbito. A Polícia Civil e a perícia técnica também compareceram no local do acidente, analisando o cenário. O caso será investigado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.