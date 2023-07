Drenagem nas Moreninhas alcança 65% de execução da obra

Nesta quarta-feira (5), o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), foi conferir o andamento do serviço e constatou que a obra de drenagem alcançou 65% da execução.

Peluffo salientou a importância da obra. “Temos uma drenagem de um metro e meio de tamanho para receber toda a água das Moreninhas. Essa é uma obra de engenharia robusta para melhorar a qualidade de vida das pessoas, pois diminui alagamentos e dá mais qualidade para a pista”, destacou.

Iniciada em dezembro do ano passado, a primeira etapa do novo acesso às Moreninhas passa pela revitalização da Avenida Alto da Serra. Conforme o projeto, estão confirmados 92.584,06 m² de implantação de asfalto novo, 31.825,64 m² de recapeamento e 9.346,74 m² de drenagem.

Além da Avenida Alto da Serra, vão receber pavimento trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. Já o recapeamento será feito em partes das avenidas Alto da Serra e Gury Marques.

