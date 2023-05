Jovem morre na Santa Casa dois dias após levar tiro do ex-namorado

Karolina Silva Pereira, 22, morreu na tarde desta terça-feira (2), dois dias após ter sido internada em estado gravíssimo no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do Hospital da Santa Casa de Campo Grande, vítima de um tiro de arma de fogo disparada pelo seu ex-namorado, de 25 anos, que, por ciúmes, matou Luan Roberto de Oliveira, 24.

O caso aconteceu no último domingo (30). Após se entregar para as autoridades no mesmo dia, o autor relatou tinha a intensão de matar a ex-namorada e, que no dia do crime, ficou escondido debaixo de uma árvore, quando viu a jovem chegando junto com Luan e viu os dois se beijando.

“Em depoimento, ele relatou que atirou na ex-namorada primeiro, onde atingiu o pescoço dela. Neste momento, Luan tentou intervir e ele teve que disparar contra ele, atingindo o tórax do rapaz. A jovem tentou correr, mas foi perseguida e ferida com um tiro na cabeça”, detalhou a delegada Elaine Benicasa durante a coletiva de imprensa.

Benicase relatou que a jovem manteve um relacionamento com o autor por 8 meses e ambos estavam separados há mais de uma semana, mas ambos ainda conversavam pelo aplicativo de mensagens. Quando a jovem passou a rejeitar as mensagens, o autor do crime passou a ameaça-lá.

O acusado do assassinato de Luan será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, além de feminicídio.

Pai foi preso, fuga e esconderijo

O pai do acusado também foi preso por esconder na sua residência uma espingarda sem a documentação e licença legal. Segundo a Polícia Civil, ele já foi condenado em 1990 por matar uma companheira, em Minas Gerais.

Ainda conforme informações da Polícia Civil, logo após o crime, o autor fugiu e tentou se matar, mas a arma não funcionou. Confira mais detalhes na reportagem completa: Pai de jovem que atirou na ex-namorada paga fiança e é liberado

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba