Jovem que matou Luan e atirou na cabeça da ex teve ajuda da família para se esconder

O assassino de Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, se entregou a polícia na noite de ontem (30). Ele está detido na (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher) onde foi interrogado e está à disposição da justiça. O rapaz foi ouvido ainda na noite de ontem e se mostrou calmo e tranquilo durante o interrogatório. O pai do acusado, de 62 anos, também acabou peso por ter uma espingarda escondida em casa.

Segundo a delegada Elaine Benicasa, o autor do crime se apresentou na delegacia acompanhado pelo advogado por volta das 20h30, após realizar buscas em sua procura. A Polícia Civil relatou que o rapaz estava escondido em um sítio do pai e depois se escondeu na casa de uma tia, por isso, a família do acusado também será investigado por favorecimento pessoal. “Vamos investigar e saber quem estava ajudando o rapaz a se esconder. Ele apagou as conversas, por isso vamos acionar a criptográfica do aplicativo de conversas e buscar saber quem o auxiliou”, relatou a delegada em coletiva de imprensa, na manhã de hoje (1).

Benicase relatou que a jovem manteve um relacionamento com o autor por 8 meses e ambos estavam separados há mais de uma semana, mas ambos ainda conversavam pelo aplicativo de mensagens. Quando a jovem passou a rejeitar as mensagens, o autor do crime passou a ameaça-lá.

“Ela estava com medo do ex-namorado e pediu proteção aos amigos. Todos os dias, os seus colegas mais próximos revezava e levava a garota até a porta de casa”, disse a delegada.

Sobre o crime, a delegada explicou que durante o depoimento, o autor relatou tinha a intensão de matar a ex-namorada e, que no dia do crime, ficou escondido debaixo de uma árvore quando viu a jovem chegando em companhia do Luan e viu os dos se beijando. “A jovem e o Luan eram somente amigos, e essa seria a primeira vez que ele levava a menina para casa. Não era para o Luan levar a amiga naquele dia, era para ser outro colega dela, que ficou de acompanha-lá, mas ele foi para casa, trocou de roupa e acabou dormindo. Ao saber disso, Luan se comprometeu em ajudar a amiga naquela noite”.

“Em depoimento, ele relatou que atirou na ex-namorada primeiro, onde atingiu o pescoço dela. Neste momento, Luan tentou intervir e ele teve que disparar contra ele, atingindo o tórax do rapaz. A jovem tentou correr, mas foi perseguida e ferida com um tiro na cabeça”, detalhou a delegada durante a coletiva de imprensa.

A jovem de 22 anos segue internada em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande. Segundo relatos da família em que o Portal O Estado Online teve acesso, o cérebro da jovem teve problemas neurológicos e os médicos estão realizando exames para saber a gravidade. Já Luan Roberto de Oliveira, foi enterrado na manhã de hoje em um momento de muita comoção entre familiares e amigos do jovem.

Pai foi preso, fuga e esconderijo.

O pai do acusado também foi preso por esconder na sua residência uma espingarda sem a documentação e licença legal. Segundo a Polícia Civil, ele já foi condenado em 1990 por matar uma companheira, em Minas Gerais.

Ainda conforme informações da Polícia Civil, logo após o crime, o autor fugiu e tentou se matar, mas a arma não funcionou. Ele havia comprado a arma há cinco anos e usado apenas uma vez para testá-lá. Após o crime, o rapaz teria ligado para a mãe e falado que “havia feito uma cagada” e foi orientado pelos familiares a voltar para casa. O pai do assassino foi avisado sobre o ocorrido, e acabou escondendo o filho em um sítio no Bairro Chaçará das Mansões.

Durante as investigações, A Polícia Civil localizou a mãe do autor que chegou a prestar depoimento na delegacia, mas entrou em contradições, o que levou a suspeita dos policiais.

Ao saberem do esconderijo, equipes da Polícia Civil foi até o local e deparou com o autor escondido em meio ao matagal. A arma usada no crime foi escondida pelo pai em um chiqueiro.

Ainda conforme as investigações da Polícia Civil, o autor do crime chegou a dar o chip do celular para o pai na tentativa de dificultar o rastreamento. A equipe de investigações teve a informações que além dos pais da rapaz, a tia do autor do crime sábia e o auxiliou no seu esconderijo na casa dela.

O acusado do assassinato de Luan será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, e tentativa de feminicídio, já que a jovem ainda está internada em estado gravíssimo na Santa Casa.

Após o crime, o rapaz enviou mensagens culpando a mãe da vítima.

Segundo a delegada Elaine Benicase, o autor do crime apagou as conversas do celular, mas que esta sendo periciado na localização de mais pessoas de ter ajudado o assassino a se esconder. Ainda de acordo com a delegada, o jovem enviou mensagens para a mãe da menina, na tentativa de culpa-lá, já que a família da jovem não aceitava o relacionamento.

Em depoimento na delegacia, a mãe da jovem disse que o relacionamento dos dois era conturbado e que já tinha orientado a garota a registrar um boletim de ocorrência e que nunca passou na sua cabeça, que o rapaz seria capaz de fazer alguma coisa com a filha.

Crime bárbaro.

Uma jovem de 22 anos, foi ferida a tiros na cabeça pelo ex-namorado, na madrugada de ontem (30), no bairro Jardim Monumento, região sul da Capital. A garota está em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande. O seu colega, Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, foi assassinato a tiros.

De acordo com informações de familiares, a jovem teve danos neurológicos, porém ainda não sabem a extensão dos ferimentos. Ela foi ferida com tiros no pescoço e na cabeça.

