Pai de jovem que atirou na ex-namorada paga fiança e é liberado

Homem, de 62 anos, pai de Messias Cordeiro de Lima, de 25 anos, preso pela morte de Luan Roberto de Oliveira, 24 anos e de tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, uma jovem, 22 anos, pagou fiança na manhã de hoje (2), e foi liberado pela justiça. Ele passou por uma audiência de custódia ainda na manhã de hoje, e foi liberado após pagar fiança de até dois salários mínimos.

Segundo apurado pelo Portal O Estado Online, o pai de Messias, pagou uma fiança de R$ 2.640. Ele também cumprirá medidas cautelares, como, por exemplo, não se ausentar por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar a justiça. Caso ele não cumpre essas medidas, poderá ser preso novamente. Já o seu filho, se entregou a polícia, no mesmo dia.

Ele foi preso em sua residência com uma espingarda calibre 22, sem registro legal de documentação. Segundo a Polícia Civil, o pai de Messias tentou proteger o filho, o escondendo em uma chaçará no Bairro Jardim das Mansões. O revólver que o jovem utilizou no crime, calibre 38, foi encontrado escondido em um chiqueiro, na propriedade do idoso.

Ele já foi fichado por matar ex-companheira na década de 90.

O idoso tem passagens pela polícia por falsidade ideológica e violência doméstica. O pai do autor de atirar na ex-namorada na madrugada de domingo, já foi condenado pelo assassinato de uma mulher em 1990 e logo após entrou em regime condicional. Ele pagou pelo crime somente em 2003, quando foi preso pelo homicídio. Em 2009 entrou em regime condicional e em 2011, foi fichado novamente, onde acabou ficando preso por violência domestica.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300

