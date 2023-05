DJ sul-mato-grossense promove festa com nomes do rap nacional em SP

Durante o evento, Gio Marx lançará a faixa “Baile”, com participação de Soulra

Para celebrar os bons momentos que viveu nos últimos seis anos morando em São Paulo, o DJ sul-mato-grossense Gio Marx reúne Kamau, Slim Rimografia, Dachuva, Gigante no Mic, Felipe Flip, Insan Diego, Biorki, Soulra e DJ RM no Baile do Gio Marx, na festa que será realizada nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, no Espaço de Culturas Urbanas (URB!), Bela Vista, região central da Capital Paulista.

O line-up foi escolhido pelo próprio Gio Marx, que levou em consideração DJs e rappers que o receberam quando mudou-se para São Paulo, em 2017, assim como artistas que já gravou e tocou em várias ocasiões.

Com os MCs Kamau e Slim Rimografia, que juntos formam o SKiT, por exemplo, o DJ Gio Marx participou de quatro das sete faixas que compõem o EP “Isso”, lançado em 2022. Em performances ao vivo, acompanhou por diversas vezes os artistas, incluindo o grande show de Kamau no Blue Note São Paulo.

Ao lado de Felipe Flip, Gio se fez presente em várias apresentações, incluindo o Circuito Municipal nas Casas de Cultura de São Paulo e da recente gravação do álbum “Pela Cor” no Estúdio Showlivre.

O produtor, MC e empresário Dachuva e mais uma das atrações do Baile do Gio Marx. O dono do hit “Minha Fera”, também lidera o selo “A Braba Records”, que traz no casting vários nomes do rap, do trap e dos toca-discos, incluindo o conterrâneo Gio Marx.

A douradense Soulra encerra a primeira edição do evento de uma maneira bem especial: a MC e o DJ Gio Marx irão apresentar em primeira mão a faixa “Baile”, que será lançada oficialmente no dia 12 de maio.

O evento será no formato mixtape, ou seja, cada artista tocará, em média, duas faixas sem intervalos, tendo como anfitrião o DJ Gio Marx. Os ingressos vão a partir de R$ 20 disponíveis na plataforma Sympla.

