Encceja 2023: Inep divulga calendário do exame para este ano

O exame nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) já tem data para aplicação neste ano de 2023. Todos aqueles que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou médio devem se atentar aos prazos das inscrições e divulgação dos locais ao decorrer dos próximos dias.

As datas das provas foram divulgadas esta semana pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no mês de março, sendo o dia 27 de Agosto no período da manhã e tarde para a realização das provas.

As inscrições para o exame começam no dia 22 de maio e vão até 2 de junho e são gratuitas para aqueles que justificaram a ausência nas provas no ano de 2022 no prazo estabelecido, sejam eles os dias 3 a 14 de abril deste ano. As incrições serão feitas exclusivamente pelo site do Inep.

Para participar da aplicação é necessário ter no mínimo 15 anos para realizar as provas do ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos para as provas do ensino médio. A prova é objetiva e possui 30 questões objetivas e uma redação. Cada nível de ensino possui áreas de conhecimento diferentes.

No nível fundamental, os candidatos que realizarem as provas no período da manhã, farão as provas de Ciências da Natureza e Matemática no período de 4 horas. À tarde os candidatos farão as provas de Artes, Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol, Educação Física e a Redação. Neste período, haverá uma hora a mais, totalizando 5 horas de prova.

No nível médio, os candidatos farão as provas de Ciência da natureza e suas Tecnologias e matemática suas Tecnologias no período de 4 horas pela manhã. A tarde, a aplicação será das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação, totalizando cinco horas de prova.

Os participantes devem se preparar para programarem seus estudos referentes às provas, podendo acessar o edital do Encceja no site oficial do Inep.

