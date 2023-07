Integrantes do PSDB avaliam sobre Reinaldo Azambuja não disputar a Prefeitura

A oxigenação na política e espaço para novas lideranças é o foco do partido

A decisão do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) ao lançar com toda força o atual Deputado Federal Beto Pereira (PSDB), como representante do partido nas eleições pela Prefeitura de Campo Grande em 2024, foi confirmada pelo ex-governador do estado Reinaldo Azambuja, que informou não haver “Plano B” em relação a outro nome, inclusive o dele, para entrar na disputa eleitoral do próximo ano.

Para o Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PSDB), isso é ótimo. “O partido tem que estar decidido sobre o candidato antes de começar a pré-campanha. Da mesma forma que não tivemos “plano B” com Eduardo Riedel para o Governo Estadual, o PSDB não terá com Beto. Isso facilita muito. Quando se deixa dúvida, ou uma indecisão, as coisas não andam.”

Apesar do ex-governador de Mato grosso do Sul dizer que não existe nenhuma definição nesse sentido, Dagoberto respondeu que o candidato ao Senado será o Reinaldo. “Já é certo que teremos a candidatura do Beto, a reeleição de Riedel e o lançamento do Reinaldo para o Senado Federal. O PSDB já tem rumo bem antecipado, para quem concordar com o planejamento entrar no projeto, e assim vice-e-versa”, antecipa.

Nogueira conclui dizendo que o PSDB terá uma chapa de vereador muito forte “Depois da Prefeitura, vamos direcionar a campanha de governo, senador e a outra vaga do senado que discutiremos futuramente. Logicamente o PSDB não pode lançar as duas vagas, uma delas está reservada para um dos aliados.”

Sobre o assunto, o Deputado Estadual João César Matto Grosso também colocou o exemplo de Riedel na eleição passada. “Para o próximo ano, a construção segue pelo mesmo caminho. Temos um plano coerente para Campo Grande e a escolha é por um nome verdadeiramente preparado para assumir a nossa Capital, que precisa mais do que nunca de alguém com o potencial comprovado de gestão do deputado Beto Pereira.”

“A oxigenação na política é o foco, abrindo espaço para novas lideranças e sempre direcionando as ações com base no que a população anseia. O nosso presidente e ex-governador Reinaldo Azambuja teve seu papel muito importante na condução desse novo MS e talvez tenha outros planos para sua vida… nós, tucanos, com certeza iremos querer vê-lo no Senado, mas essa decisão precisa ser dele também. Até 2026 há um caminho a ser percorrido”, conclui.

Na opinião do vereador Ademir Santana (PSDB), o partido só tem a ganhar com a decisão de focar em um só nome para a Prefeitura. “Azambuja é um grande articulador e vai coordenar a campanha, não só a do Beto, mas em vários municípios. Reinaldo deve dar uma descansada e o PSDB já tem nomes definidos, com o acordo de todo o partido.”

Na entrevista com Reinaldo, o tucano afirmou que as pesquisas qualitativas mostram o grande potencial que Beto tem para a disputa. “Sobre as pesquisas, Riedel tinha apenas 1% quando começou as eleições. Entretanto, o PSDB é unido e, quando um determinado candidato é escolhido, todo mundo abraça e vai para cima”, completa Ademir.

Segundo o Presidente Municipal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), Ulisses Rocha considera que a decisão de Azambuja não impacta em nada, visto que já estava declarado o lançamento do Beto Pereira como principal candidato do PSDB para 2024. Em relação a possibilidade de André Puccinelli entrar na disputa, Ulisses declara que Puccinelli ainda não decidiu sobre o assunto.