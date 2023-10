Não existe plano B, diz Reinaldo sobre possibilidade de disputar prefeitura

O PSDB tem anunciado que o pré-candidato à disputa da Prefeitura de Campo Grande, em 2024, será o deputado federal, Beto Pereira. No entanto, rumores de que caso o nome do parlamentar não decole na pré- -campanha, o ex-governador, Reinaldo Azambuja poderá vir a ser o nome. Sobre o fato, o atual presidente estadual do PSDB, Azambuja nega essa possibilidade e afirma não existir um plano B: o plano é o Beto.

Assim, Reinaldo joga um balde de água fria que porventura achavam que disputaria a Prefeitura da Capital. “Acho que eu já tive oportunidade de governar uma cidade por oito anos. Foi em Maracaju, uma cidade pequena, mas que ali foi, vamos dizer assim a escola. Foi o aprendizado, porque quando você é prefeito, você fica muito próximo da população da cidade. A população procura realmente o poder público. Procura inclusive a casa do prefeito. E, depois de oito anos governando o Estado, não tenho essa pretensão, não faz parte de um projeto político”, revelou ao jornal O Estado.

Reinaldo, esclareceu nem haver plano B do partido para a Capital. “Posso dizer com muita segurança, não existe plano B, o plano é o Beto. A gente acredita porque ele tem capacidade administrativa, é um bom gestor. Já provou isso, é articulado. Então, Beto hoje está muito bem em Brasília- -DF pela liderança que exerce e nós vamos para a disputa com o nome dele. Pode ter certeza, até porque as pesquisas qualitativas mostram o grande potencial que ele tem para a disputa”, confirmou Reinaldo.

E completou que a eleição envolve sentimento. “Eleição é sentimento, precisa encantar o eleitor, precisa ter um bom programa de governo para áreas que são primordiais. Acho que o plano A é o Beto e vamos seguir em frente com esse plano. Em 2024 pode ter certeza que nas convenções, ele vai ter já um arco de alianças que possibilite realmente disputar com condições”, vislumbrou.

Reinaldo Azambuja é um dos nomes cogitados a concorrer a uma das duas vagas ao Senado em 2026. Questionado, o ex-governador sorriu e respondeu: “Posso dizer que não existe nenhuma definição nesse sentido. Eu cumpri 26 anos de vida pública. Me orgulho do apoio que eu sempre que tive da população, mas não tem tomada de decisão”, afirmou.

“Não defini ainda candidatura ao Senado. Eu acho que antes de 2026 tem 2024 e nós vamos gastar todas as energias para fazer boa política. Ter bons candidatos, porque o bom candidato é aquele que está focado, que faz boa gestão, que resolve os problemas da sua cidade. Então, o PSDB e eu como presidente, vou focar nas candidaturas municipais”, despistou.

Reinaldo lembrou da gestão do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), como um dos nomes fortes para construir lideranças para 2026.

“Uma coisa certa que tenho, é que o Eduardo está indo muito bem na parte de governo administrativo, focado, experiente, cumpridor do seu plano de governo e ele é o grande líder para 2026, para poder chegar bem, disputar e consolidar, como tive oportunidade de oito anos. Acho que o Eduardo também pode consolidar com uma grande liderança, um bom mandato”, elogiou.

