Operário encerra sua participação na Série D com derrota em Sidrolândia

Diretoria já inicia planejamento para 2024

O Operário Futebol Clube encerrou sua participação no campeonato brasileiro da Série D de 2023 em Sidrolândia no estádio Sotero Zárate. Os comandados do técnico Leocir Dall`Astra jogaram contra a Ferroviária de Araraquara valendo pela 14ª e última rodada. Nessa despedida do Brasileirão o time entrou em campo para buscar mais uma vitória, mas infelizmente o Galo perdeu o jogo pelo placar mínimo.

O único gol do jogo no Estádio Sotero Zárate saiu aos 45 do primeiro tempo. Marcos Nunes ajeitou a bola na entrada da área e Batista apareceu para chutar, sem chances para Samuel, colocando o time de Araraquara na frente, vantagem que seguiu até o apito final do arbitro Tarcisio Nascimento Matos de Tocantins.

Campanha do Galo

O resultado do jogo final do Campeonato Brasileiro, foi mais um tropeço na campanha muito aquém do esperado pela diretoria e torcida operariana na Série D. Nesta reta final foram quatro derrotas seguidas, levou 6 e não fez nenhum gol após a chegada do treinador Leocir Dall`Astra, na competição. O técnico Celso Rodrigues que começou no comando do clube Brasileirão teve cinco empates, quatro derrotas e apenas uma vitória, sofreu 13 e fez somente 5 gols e deixou o time após sua demissão na última posição com oito pontos finais do Operário FC que conquistou no Grupo A7.

Tabela final do grupo A7

A Ferroviária chegou aos 20 pontos e foi beneficiada pela derrota do CRAC-GO para o Cascavel por 2 a 1. Nos outros jogos, a Inter de Limeira-SP venceu o CA Patrocinense-MG por 1 a 0 e o Maringá-PR bateu o XV por 3 a 2. Assim, o G4 ficou com Patrocinense na liderança com 24 pontos, seguido pelo Maringá, também com 24, Inter com 22 e a Ferroviária, completando o G4.

O Presidente Nelson Antonio do Operário FC, lamentou os resultados do clube na Série D, e deixou claro que o planejamento para a próxima temporada irá começar já neste mês de Julho.

“Não conseguimos atingir nossa expectativa na competição, a frustração da torcida é a mesma que a minha e da diretoria do clube, foi um aprendizado muito grande, e iremos usar essa experiência deste ano para não cometer os mesmos erros. Vamos focar na estruturação do clube, precisamos de um campo para os treinos urgentemente, ou mesmo uma área para construir nosso centro de treinamento, iremos trabalhar fortemente nos bastidores para liberação do estádio Morenão antes do fim deste ano, para nossas competições de 2024”, finaliza mandatário alvinegro. Acesse também: Ary Borges faz três gols e Brasil goleia Panamá em estreia

Com informações da assessoria