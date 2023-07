Ministério da Saúde evita desperdício de R$ 251,2 milhões em vacinas e aprimora gestão de estoques

O Ministério da Saúde vem empenhando esforços para minimizar as perdas de estoques de insumos estratégicos, e os resultados têm sido notáveis. Somente neste ano, a atual gestão conseguiu evitar o desperdício de R$ 251,2 milhões em vacinas, o que representa mais de 12,3 milhões de doses que poderiam ter sido descartadas. Essa economia significativa é resultado de ações emergenciais adotadas pela gestão e do compromisso em ampliar a cobertura vacinal no país.

Diante do risco iminente de perdas de inúmeras vacinas, logo no início do ano, foi criado um comitê permanente responsável por monitorar a situação e tomar medidas para mitigar desperdícios. Essa iniciativa foi liderada pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA). Além das ações emergenciais, também foram implementados métodos para planejamento mais eficiente das compras e aperfeiçoamento da gestão dos estoques.

Uma das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde é o chamado “microplanejamento”, que visa ampliar a cobertura vacinal de forma inovadora e eficiente em todo o país. Esse planejamento leva em consideração as particularidades de cada região, contando com a participação ativa das lideranças locais. Essas lideranças têm conhecimento profundo sobre suas comunidades e condições socioeconômicas, permitindo que as ações de saúde pública sejam adaptadas de acordo com as necessidades específicas de cada localidade.

Para garantir o sucesso do microplanejamento, equipes do Ministério da Saúde trabalham em conjunto com os municípios, realizando reuniões técnicas para identificar os desafios de cada região e elaborar planos de ação regionalizados. Essa abordagem personalizada tem demonstrado resultados positivos, aumentando a eficácia da vacinação e contribuindo para a economia de recursos públicos.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, ressalta a importância dessas ações: “Com o microplanejamento, por exemplo, nós já fomos a três estados, Amazonas, Acre e Amapá, e fizemos uma grande campanha de multivacinação. Com essas ações e outras medidas de gestão, o Ministério conseguiu salvar R$ 251 milhões em vacinas. Isso é algo que temos que comemorar porque conseguimos vacinar nossa população, nossas crianças e adolescentes e conseguimos economizar e atuar de forma responsável com o dinheiro público”.

A atual gestão do Ministério da Saúde tem enfrentado os desafios relacionados ao estoque de vacinas e insumos estratégicos que foram herdados da gestão anterior. Por meio do comitê permanente, foram adotadas várias medidas para evitar desperdícios e garantir a melhor utilização dos recursos públicos em benefício da população.

Dentre as principais ações adotadas pelo Ministério da Saúde destacam-se a pactuação com estados e municípios para a distribuição racional do estoque, priorizando os itens de menor prazo de validade. Além disso, foram buscadas parcerias internacionais para doações humanitárias, visando fortalecer o suprimento de insumos essenciais.

Outra medida importante foi a retomada das campanhas de vacinação, utilizando a estratégia inovadora do microplanejamento em estados do Norte do país, além da antecipação da campanha de multivacinação direcionada a crianças e adolescentes, proporcionando uma maior cobertura vacinal.

