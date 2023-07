Assassin’s Creed ganha HQ com história do Brasil na ditadura militar

O universo ficcional de Assassin’s Creed, famoso por abordar intrigas políticas fictícias em diferentes épocas históricas, está prestes a ganhar uma nova história em quadrinhos que se passa no Brasil da década de 1970, durante o período da ditadura militar. O projeto foi anunciado recentemente na Comic-Con de San Diego, nos Estados Unidos, e tem a colaboração de três talentosos brasileiros: o renomado quadrinista Rafael Albuquerque, o roteirista e escritor Ale Santos, e o colorista Marcelo Maiolo.

Intitulada “La Bestia”, a história será a peça central do volume um do projeto “Assassin’s Creed Visionaries”, que reúne artistas de diferentes partes do mundo para criar narrativas dentro do universo do jogo. Embora respeitem a coerência interna do cânone de Assassin’s Creed, essas histórias não farão parte do enredo oficial dos jogos.

A escolha do contexto da ditadura militar brasileira para esta nova HQ possui um propósito significativo: enfrentar o revisionismo histórico. Ale Santos, historiador e autor do romance afrofuturista “O Último Ancestral”, destaca que deliberadamente optaram por contar uma história ambientada na ditadura para combater o negacionismo em relação a esse período sombrio da história do Brasil.

“Deliberadamente escolhemos bancar uma história sobre a ditadura porque a gente precisa acabar com esse negacionismo de que talvez ela nem tenha existido. Ela existiu e foi cruel”, enfatiza Ale Santos. “Contar a ditadura brasileira em uma franquia poderosa nos Estados Unidos é como se falássemos para o mundo que isso verdadeiramente aconteceu, e a gente não vai deixar barato que as pessoas tentem apagar essas lembranças.”

Apesar de ser uma história de ficção, “La Bestia” traz uma trama realista que segue um grupo de estudantes desafiando o governo e lutando pela liberdade e justiça. A protagonista é Alicia, uma jovem argentina que acaba presa em um protesto e é enviada aos porões da ditadura, onde um misterioso “Doutor” está envolvido em experimentos para sufocar o espírito de revolta na humanidade.

A história tem apenas dez páginas, o que exigiu dos autores a habilidade de transmitir muitos detalhes históricos por meio de referências visuais. Rafael Albuquerque conduziu pesquisas aprofundadas sobre as roupas, símbolos e sinais da época, garantindo a autenticidade dos elementos visuais.

O quadrinista ressalta que o objetivo é utilizar a visibilidade da franquia Assassin’s Creed para deixar claro o que realmente aconteceu durante o período da ditadura militar brasileira. Apesar de abordar um contexto histórico tão delicado, a HQ opta por utilizar o suspense como recurso narrativo, evitando cenas explícitas de violência ou tortura.

Rafael Albuquerque, conhecido por seu trabalho em super-heróis como Batman e em histórias de terror como “Vampiro Americano”, acredita que “La Bestia” pode ser apreciada tanto pelo público brasileiro, que terá uma conexão mais pessoal com a história, quanto pelo público estrangeiro para o qual a HQ será traduzida.

O lançamento da história em quadrinhos está previsto para novembro deste ano em língua inglesa, mas ainda não há previsão para tradução para o português. A iniciativa representa uma valiosa oportunidade de expandir a consciência sobre esse importante capítulo da história brasileira e de transmitir ao mundo a realidade vivida durante a ditadura militar.

Com informações da Agência Brasil