Instabilidade do diesel e do frete fazem caminhoneiros virarem empregados

Apensar da redução de R$ 0,40 do diesel nas refinarias, a insegurança do mercado de transportes, somado com o baixo valor do frete, impacta os caminhoneiros que estão cientes que já não vale a pena terem o próprio caminhão. A maioria deles andam preferindo serem contratados por empresas para não saírem no prejuízo.

De passagem em Campo Grande, o motorista de Caxias do Sul (RS), Diego Subtil, 42, relata como anda o cenário nacional destes profissionais. Como funcionário, não é ele quem calcula os gastos do diesel consumido. Porém, se inconforma com o valor do frete.

“Não existe um frete padrão, quando recebem a notícia que abaixará o preço do diesel, eles [produtores], baixam também o frete. Por exemplo, o frete do óleo daqui de Campo Grande, que levamos para o Rio Grande do Sul, estava girando na faixa de R$ 10 mil, agora oferecem na faixa de R$ 6,5 mil.

De acordo com Diego, a insegurança do mercado também afetam os caminhoneiros de outras formas. Antes de Mato Grosso do Sul, ele passou por Ceará e passou 11 dias parado na porta da empresa para conseguir a carga e assim partir de volta para o sul, visto que a empresa teve um vasto corte de produção.

Na opinião do motorista Vanderlei Ostins, o mercado do frete está uma vergonha e o valor deve passar a ser definitivo. “Uma hora sobe, outra hora desce. Deve-se tomar uma decisão certa, colocar o valor do combustível lá em baixo e aumentar o frete.”

“Hoje está melhor para nós trabalharmos para uma empresa do que termos o próprio caminhão. Já tive e sei como é a dificuldade. Todo dia não escapamos de abastecer de de R$ 2,5 mil a R$ 3 mil reais. Sobretudo, ainda sofremos pegando as estradas ruins”, detalha Vanderlei.

Alguns pensam já em desistir do ramo, como é o caso de Reginaldo Rafael da Costa. "Ficamos nessa correria, uma hora ganhamos alguma coisa, outra hora perdemos. Já está começando a não valer a pena para mim e estou considerando desistir por conta dessa oscilação maluca, o diesel aumenta e abaixa, mas o frete só mantém o abaixo. Compensa mais trabalhar para uma empresa", desabafa.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba