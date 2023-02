Redução de R$ 0,40 do diesel nas refinarias não alivia custos de caminhoneiros de MS

Apesar da redução sobre o preço do diesel para as distribuidoras, anunciado na terça-feira (7), pela Petrobras, os caminhoneiros não deverão sentir essa queda no bolso. Isso porque os R$ 0,40 de recuo, que representam um percentual de 8,8% e começam a valer a partir desta quarta-feira (8), podem não surtir efeito nas bombas. É o que acredita o presidente do Sindicam-MS (Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Mato Grosso do Sul), Osni Belinati.

“Não melhora muito, pois a redução nunca chega à bomba. Infelizmente”, dispara Osni.

Sobre o momento atual, o representante dos caminhoneiros no Estado ressalta com otimismo que transformações ainda devem acontecer nesses primeiros meses de 2023, destacando as mudanças recentes do governo do país e a troca da presidência da Petrobras.

“Estamos vivendo um novo tempo, um mês de novo governo não dá para a gente sentir ainda quais as modificações que serão realizadas. Pelo menos, a princípio, estamos sentindo uma boa vontade do novo governo, vamos aguardar”, disse. Sobretudo, o diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul), Edson Lazaroto, frisa que a alteração da estatal pode ou não mexer com o preço do diesel para o consumidor final. “O mercado é livre não posso afirmar, poderá sim baixar, porque também dependemos das distribuidoras repassarem”, detalha Lazaroto.

O responsável pelo Simpetro ainda explica como o anúncio que começa a valer a partir de hoje (8) poderá afetar o cenário. “Como o diesel tem na composição 10% de biodiesel, o impacto da redução deverá ter média de R$ 0,36. Como o mercado é totalmente livre tanto para distribuidoras como para postos, assim que efetivarem suas compras cada um dentro de suas linhas de comercialização poderá ocorrer o impacto nas bombas”, finaliza.

Preços

Em um posto de combustível na Avenida Costa e Silva com a Rua São Cosme e Damião, o diesel é vendido por R$ 6,39. Na mesma avenida mais dois postos praticam valores diferentes. Um comercializa o litro do combustível a R$ 6,34 e outro a R$ 6,29. Na Avenida Eduardo Elias Zahran, o diesel também está custando R$ 6,29, sendo que o mesmo se repete em outro estabelecimento na Rua Rui Barbosa.

Conforme a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), entre os dias 1 e 7 de janeiro de 2023, a média do litro do diesel vendido em Mato Grosso do Sul saiu de R$ 6,16 para R$ 6,41, ou seja, aumento de 4,06%.

