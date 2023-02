Após morte trágica de Sophia, Câmara propõe Audiência Pública para discutir assunto

Após falhas de vários órgãos públicos que resultou na morte trágica da pequena Sophia, de 2 anos, uma Audiência Pública, foi proposta, pelos vereadores que compõem a Comissão Permanente de Segurança Pública, como objetivo discutir a rede de proteção das crianças e adolescentes em situação de risco, em Campo Grande.

O debate acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Casa de Leis.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Segurança Pública, composta pelos vereadores Tiago Vargas (Presidente), Coronel Villasanti, Valdir Gomes e Ayrton Araújo.

“Nosso objetivo é ouvir todas as entidades e verificar os procedimentos da atual rede de atendimento e proteção à criança e adolescente, apesar de haver legislação estadual e federal que tratam do tema.

Sobretudo é preciso encontrar alternativas para que o município possa melhorar o atendimento que temos hoje. É preciso identificar se o sistema atual possui falhas e saná-las o mais rápido possível, para não ocorrer mais casos como o da menina Sophia, que morreu com apenas dois anos e meio”, destacou Villasanti.

