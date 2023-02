“O medo de represália e principalmente a falta de detalhes na formalização das denuncias é que mais dificulta o trabalho dos fiscais d Procon MS”. Está é afirmação do fiscal do Procon Rodrigo Bezerra Vaz dando conta de que muitas pessoas até liga para o telefone de serviço 151 mais na hora de formaliza denuncia acaba desistindo ou apresenta informações não muito precisas o que dificulta o trabalho dos fiscais e facilita ao dono de empresas que estiver comentndo alguma inflação de se livrar de uma autuação ou mesmo uma punição mais severa.

O trabalho do Procon é bastante amplo e pode ser acionado desde o usuário do transporte coletivo que sentir prejudicado tanto na conraçã de tarifas ou mesmo quando há uma alteração de horários dos coletivos sem uma prévia comunicação com prazo mínimo de3 30 dias. “Muito embora o órgão entram em ação mediante denuncias feitas pela população o Procon pode agir quando avaliar que irregularidades estão acontecnedo em função do acumulo de reclamações “, afirmou Rodrigo.

Detalhes

“Qauando uma pessoa apresenta uma denuncia em relação a preço copbrados por proprietários de um posto de combustível, por exemplo é importante que diga pelo menos o dia que abasteceu com o preço cobrado naquele dia e quando voltou a abastecer com um preço muito acima”. Afirmou Rodrigo Vaz assegurando que que isso facilita o trabalh dos fiscasie e ele garantre que qualquer denuncia pode seer feita de forma anonima e o atendente do Procon tem que dizer já no atendimento o denunciante pode optar por não se identificar.

Ações

Em relação as ações Rodrigo disse que sempre se prioriza as fiscalizações ligadas ao setor de saúde e alimentação sendo que as condições de consumo de produtos são sempre preirizada mesmo respeitando limites entre as atribuições do Procon e da Vigilância Sanitária.” O procon verifica datas e condições aparentes de produtos e em casos mais flagrantes de desrreptio as normas efetua a apreenção e em outros aciona a Vigilância para que um exame mais minucioso possa ser feito antes do reciolhimento do produto, aplicação de multa ou at´[e mesmo a interdição do estabalecimento”, esclaredce Rodrigo Vaz.

Falta de gente

Atualmente o Procon conta com 11 fiscais para atender todo o estado e o Procon de Campo Grande tem 25 fiscais omque não é um número considerado como ideal . Para otizar o trabaçlho Rodrigo disse que osações são desenvolvidas atarvés de convênios firmados entre oa suprintendência estadual e as prefeituras. Algumas prefeituras, como é o caso de Campo Grande estão bvem mais adiatadas como exemplo para a fiscalização da qualidade de combustíveis especialmente no que diz respéito a adulteração.

