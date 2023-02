Com a recorrência de chuvas, especialista da dicas para evitar acidentes de trânsito

Marcado por chuvas, o verão exige alerta redobrado de pedestres e condutores para evitar acidentes de trânsito. Com a alta recorrência de tempestades aumenta a possibilidade de queda de árvores, alagamentos, descargas elétricas, ventania e corte de energia elétrica.

Diretora de educação no trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, orienta que em dias de muita chuva em que haja necessidade de sair de casa, é fundamental manter a atenção ao trânsito.

“São situações adversas de tempo. Nós temos que ficar muito alerta e redobrar os cuidados no trânsito. Principalmente reduzindo a velocidade, guardando distância segura entre um veículo e outro. Manter os faróis ligados e as paletas muito bem reguladas. Importante verificar nestes dias para ver se a paleta está funcionando perfeitamente. Caso não esteja, deve ser feita a substituição”, explicou.

Andrea Moringo ressalta que o mesmo vale para condutores de motocicletas. “Principalmente os motociclistas: redobrar a atenção! Nos percursos com chuva, manter a velocidade reduzida, não passar em poças que podem estar escondendo buracos ou algum obstáculo. Toda atenção do mundo é fundamental para evitar acidentes em dias chuvosos”.

Na manhã de ontem (07), um motorista ficou gravemente ferido após o carro em que conduzida aquaplanar na pista e colidir contra um poste. O acidente ocorreu na Avenida Presidente Ernesto Geisel, região do Bairro Taquarussu, em Campo Grande.

Motoristas presenciaram o momento do impacto relataram que o motorista perdeu o controle do carro no momento em que tentou frear, para evitar uma colisão com uma caminhonete que desviava de um buraco na avenida.

Alerta de tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), divulgou na manhã de hoje (08), um alerta amarelo, ou seja, perigo potencial. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 56 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A Cedesc (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) disparou SMS para os números cadastrados no 40199 avisando por meio de alertas o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e estragos em plantações.

