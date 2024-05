Homem é morto a facadas após discussão

Na madrugada desta quinta-feira (09), um homem de 49 anos foi assassinado a facadas após uma discussão durante uma bebedeira. O crime ocorreu no bairro Jardim Joquei Club.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima saiu cambaleando após receber os golpes de faca e caiu em uma rua próxima à Av. das Bandeiras. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) declarou a morte.

Durante as diligências no local, os policiais conversaram com testemunhas que levaram até o nome do suspeito, um homem de 21 anos. O suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante, escondido sob uma coberta em casa, localizada próxima ao local do homicídio.

Ao ser questionado, ele confessou o crime e disse que ocorreu uma discussão com a vítima enquanto estavam bebendo bebidas alcoólicas e usando cocaína há três dias. Ele também afirmou que jogou a faca no telhado de um vizinho, mas o objeto não foi localizado naquele momento pela PM. O caso será investigado.

