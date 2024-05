Prefeitura impulsiona habitação em Campo Grande com contratos no Lagoa Dourada

Apesar de pouco tempo à frente da administração da cidade, a prefeita Adriane (PP) está conduzindo uma significativa transformação nas políticas públicas de Campo Grande. Marcando mais um avanço em sua gestão, desta vez na habitação, ela liderou nessa terça-feira (7) a assinatura dos contratos do Loteamento Lagoa Dourada, na região do Bandeira, que vai atender famílias contempladas com lotes por meio de sorteio público realizado durante o Feirão Habita Campo Grande.

Com os contratos de moradia em mãos, essas famílias terão em breve as chaves de suas casas. A expectativa da entrega para o final deste ano, também foi adiantada. Faltando apenas o assentamento do piso, pintura e acabamento final, a entrega prevista para dezembro, deve acontecer ainda neste semestre, segundo a Agência Municipal de Habitação (Emha).

A prefeita Adriane (PP) reforça que a habitação é uma das prioridades em sua gestão. “Eu vim com o coração cheio de alegria para esse encontro, me colocando no lugar das mães, esposas e chefes de família. Poder proporcionar a assinatura do contrato de moradia de mais famílias é uma satisfação para nós. Vamos continuar trabalhando para contemplar mais pessoas, dar um endereço, uma moradia digna a todos.”

A entrega emocionou a aposentada Tomásia dos Santos, de 67 anos, que desde que mudou para a Capital, há 40 anos, espera ser contemplada. “Sempre atualizei meu cadastro na esperança de ser sorteada e o dia chegou, ainda muito melhor do que o esperado. Era só o terreno e depois ganhamos a casa. Só tenho a agradecer a prefeita que tem olhado por nós. A gente tem visto ela na rua, cuidando do povo, olhando pra gente.”.

O Loteamento Lagoa Dourada foi sorteado no 7º Feirão Habita Campo Grande, realizado no dia 25 de agosto de 2022, no Armazém Cultural. Em novembro de 2023, a prefeita Adriane anunciou a construção das unidades, com recursos próprios do Município.

Desde abril de 2022, Adriane tem levado habitação digna para todas as regiões da cidade. Ao todo, são mais de 2.193 unidades em construção nas sete regiões da Capital.

A assinatura do contrato também traz transformação e mudança de vida. É o que conta o casal Talia dos Santos e Sergio dos Santos, de 26 e 36 anos. Autônomos e com dois filhos de 1 e 5 anos, o casal relata que boa parte da renda, vai para o aluguel. “É uma mudança de vida, realização de um sonho. Atualmente toda a nossa renda vai para o aluguel e nós ficamos muito surpresos com a gestão da prefeita. O trabalho feito na habitação e também com a entrega da obra. Nós sabemos que o mais comum é obra atrasar e vir aqui assinar o contrato e receber a notícia que a nossa casa vai chegar meses antes do previsto, é uma felicidade imensa.”

Ao lado dos futuros moradores e em frente às residências, a prefeita Adriane participou da plantação de 40 mudas de árvores frutíferas, como acerola, goiaba, amora, pitanga e fruta-do-conde.

“O CEP é um sonho para todos e vamos continuar levando oportunidade e dignidade através da moradia para todas as regiões de Campo Grande”, conclui Adriane.

Além das unidades do Lagoa Dourada, mais 187 casas da antiga Comunidade Mandela serão entregues este ano. Desde que Adriane assumiu a administração da Capital, quase 2 mil famílias foram contempladas com unidades entregues ou lotes regularizados.

