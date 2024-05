Traficantes são presos após transportarem de carga de maconha da fronteira com o Paraguai

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), identificou veículo que seria utilizado para trazer uma carga de maconha de Ponta Porã para a cidade de Campo Grande. De posse dessas informações, no dia 24/03, foi solicitado apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que procedeu à abordagem do veículo suspeito na BR-060, ainda no município de Sidrolândia, oportunidade em que foi autuado em flagrante F.A.M. (26), o motorista, surpreendido transportando cerca de 80Kg de maconha.

Dando continuidade aos trabalhos de investigação, representou-se pela prisão dos mentores intelectuais da empreitada criminosa, responsáveis por contratar F.A.M. (26) para realizar o transporte da droga e por receber o produto nesta capital, identificados como G.L.M.Q. (23) e D.W.V.L.

Os mandados judiciais de prisão foram cumpridos nesta quarta-feira (08).

Para denúncias, ligue (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram