Jovem morre em confronto armado próximo à Penitenciária de Segurança Máxima

Na noite de quarta-feira (8), em um confronto armado ocorrido no bairro Jardim Noroeste, região leste de Campo Grande, Gabriel da Silva Rodrigues Bastos, de 24 anos, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar nas proximidades da Penitenciária de Segurança Máxima.

Segundo informações preliminares, a ação policial ocorreu após a suspeita de que Gabriel e um comparsa, estivessem envolvidos em uma tentativa de fornecer aparelhos celulares e drogas ao presídio de segurança máxima por meio de um drone.

Equipe da Polícia Militar, em patrulhamento na região, foi alertada sobre a atividade suspeita e se dirigiu à Rua Jandaia, onde se deparou com a cena do crime em uma residência local. No confronto que se seguiu, Gabriel foi alvejado e, embora tenha sido encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Tiradentes, não resistiu aos ferimentos.

Outro incidente teria acontecido no local, quando um cachorro da raça pit-bull, que estava na residência, também teria sido atingido por disparos de arma de fogo, após ter mordido um dos policiais durante a operação.

A complexidade da situação exigiu a intervenção de diversas equipes, incluindo o Batalhão de Choque (BPChoque), a perícia criminal e o Corpo de Bombeiros Militar. O caso está sendo acompanhado pelo delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e continua sob investigação.

Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, para a atualização das informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria, não obtivemos retorno.

