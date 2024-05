Envolvido no assassinato de corretora é preso no Aero Rancho

O BPChoque (Batalhão de Choque) da Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (24), o envolvido no assassinato da corretora de imóveis Amalha Cristina Garcia Mariano, encontrada morta na terça-feira (21), na Capital. A prisão aconteceu em uma casa na Rua Socorro, Bairro Jardim Centenário.

O suspeito foi encontrado por equipe do BPChoque (Batalhão de Choque) da Polícia Militar em uma casa na Avenida Campestre, Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ainda não há detalhes sobre a prisão e a identidade do homem.

O primeiro suspeito de assassinar a corretora de imóveis Amalha Cristina Mariano Garcia, foi detido na tarde desta quarta-feira (22), em Ponta Porã, mas foi liberado após apresentar um álibi considerado “sólido”.

